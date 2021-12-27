Тренировку собаки перед зеркалом записали на видео - YouTube оказался в восторге! (Видео)

Скриншот из видео
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из ЮАР смогла запечатлеть на видео уморительный момент, который восхитил многих пользователей сети. Кадры опубликовали на YouTube.
Девушка проходила мимо комнаты, когда краем глаза заметила уморительную картину. Она включила камеру и смогла записать на видео, как ее собака тренируется перед зеркалом делать устрашающее лицо.
Пес показывает зубы и оскал, попутно кривляясь. Юзеры оказались в полном восторге от необычных кадров. Неудивительно, что ролик за короткое время посмотрели несколько сотен тысяч раз.-0-