"Тренирует силу воли": утенок уснул на глазах у оператора (Видео)

В интернете появилось забавное видео, которое повеселило пользователей сети.

В ролике видно, как утенок стоит на столе. Рядом сидит девочка, которая что-то пишет на бумаге. Судя по всему, он ждет, пока хозяйка закончит свои дела и уделит внимание ему. Но через некоторое время его глаза стали закрываться... Чтобы оставаться бодрым, утенок периодически трясет головой, но через несколько секунд снова засыпает.

Видео с очаровательной птицей посмотрели более 40 тысяч человек. Некоторые подписчики, растрогавшись, оставили комментарии: "Какой очаровательный малыш! Тренирует силу воли!", "Невозможно описать словами, насколько очаровательный утенок! Просто восхитительный малыш! Хочется смотреть на него снова и снова".