Тренируется сбрасывать елку? Кошка уморительно проверила на прочность новогодние игрушки (Видео)

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube девушка из США поделилась забавными кадрами, которые ей удалось запечатлеть в доме своих родителей.

Там недавно установили новогоднюю елку и, разумеется, такое событие не могло пройти мимо местной кошки по кличке Лили. Сначала она несколько часов ходила вокруг да около, но после решила проинспектировать елку.

Она присела на задние лапы и принялась проверять надежность крепления новогодних игрушек. Словно боксер питомец отрабатывал удары на шарике, поэтому и не удивительно, что многие юзеры предположили, что пушистая тренируется сбрасывать елку. -0-