Третья дочка – это идеально: Анна Хилькевич готовится стать многодетной мамой

Анна Хилькевич. Фото из Instagram
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда молодежного сериала "Универ" Анна Хилькевич призналась поклонникам в Инстаграм, что хочет еще ребенка.
"3 сестры, три подружки, а фоточки какие будут!", - написала российская актриса. Поклонники одобрили намерение Анны и порадовались за нее. "Рациональный подход, хорошее дело", "Это прекрасно, что вы хотите еще детей", "Пусть все задуманное сбудется!", - прокомментировали пост Хилькевич поклонники.
Напомним, у звезды "Универа" – две дочери. Фотографии с малышками Арианой и Марией звездная мама часто выкладывает в Инстаграм. Дети Хилькевич не обделены вниманием фолловеров и всегда получают многочисленный комплименты.-0-