"Три, четыре - закончили!" Спортивный доберман устроил зарядку на глазах у хозяина (Видео)

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин взрослого добермана однажды утром включил программу, где выполняли зарядку в компании своего питомца, но события приобрел неожиданный поворот. Забавными кадрами он поделился на YouTube.

Его любимый доберман заметил на экране упражнения и принялся их повторять. Причем, в полном соответствии и с прямой спиной. Питомец без труда встает на задние лапы и выполняет приседания, после приступает к отжиманиям, а затем и вовсе дело доходит до аэробики.

Все это на глазах у удивленного хозяина. Питомец с удовольствием смотрит телевизор и продолжает занятие, пока его хозяин не решил подшутить и произнес: "Три, четыре - закончили!". Кадры повеселили и впечатлил юзеров, которые позавидовали физической форме пса. -0-