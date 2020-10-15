Три подростка 30 минут боролись с огромным тунцом - видео

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три молодых человека из штата Массачусетс отправились на рыбалку и словили огромного тунца, но тот не собирался сдаваться просто так. Об этом пишет Miami Herald.

Дэниел Смит-младший, Кайл Фалле и Джим МакКормек вышли в прибрежные воды и принялись рыбачить. В какой-то момент одному из них что-то попало на крючок.

Сначала парни подумали, что на наживку клюнула огромная акула, однако вытащить рыбу из воды так и не получалось. Подростки 30 минут боролись за улов, а когда на поверхности показался обитатель океана, то пришли в полный восторг. Как оказалось, парням попался трехметровый тунец, которого они решили во что бы то ни стало вытащить из воды.

Вес тунца составил 453,6 килограмма, что оказалось внушительным уловом, однако недостаточным, чтобы побить рекорд штата. В 1984 году в заливе Кейп-Код поймали рыбу весом 557 килограмм. Кадрами со своей удачной рыбалки три подростка решили поделиться в Facebook. -0-