Три старых добрых ужастика, которые точно пощекочут нервы во время Хэллоуина

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Новости
11:52
Житель Вилейского района поджег дом брата, есть пострадавшие
Происшествия
11:48
Лебедев: выборы президента Узбекистана были конкурентными, свободными, открытыми и прозрачными
Политика
11:47
МЧС: неосторожность при курении является самой распространенной причиной пожаров в домах
Общество
11:43
В России за сутки выявили 37 930 заболевших COVID-19, это новый максимум
В мире
11:42
Двое жителей Ольшан рыбачили с помощью остроги
Происшествия
11:42
МИД Ирана прокомментировал ситуацию с оказавшимися в затруднительном положении на белорусско-литовской границе иранцами
Общество
11:38
В Токио впервые за 11 месяцев отменили COVID-ограничения для общепита
В мире
11:33
Молиться и экономить: Украина оказалась не готовой к отопительному сезону
В мире
11:26
Витебчанин умер в больнице после отравления суррогатным алкоголем
Происшествия
11:21
БГУ запустил проект "Карта поздравлений"
Общество
11:19
Мини-завод по производству самогона ликвидировали в Свислочском районе
Происшествия
11:17
МАЗ поставил партию автобусов на Ямал
Экономика
11:16
ФОТОФАКТ: Осень в ущелье Бабагоу
Калейдоскоп
11:10
Лукашенко поздравил народную артистку БССР Любовь Каспорскую с юбилеем
Президент
11:10
В Минской области за выходные задержаны 34 нетрезвых водителя
Происшествия
11:07
Премьер Польши: если Еврокомиссия начнет мировую войну, мы будем защищать наши права любым оружием
В мире
11:03
В Гродненской области раскрыто убийство 17-летней давности: дело направлено в суд
Происшествия
11:01
Стартовала неделя по случаю 100-летия БГУ
Общество
10:57
В Гомельском районе при пожаре погиб мужчина
Происшествия
10:55
Гражданка Польши нелегально перевозила мигрантов
В мире
10:54
Белорусский мультфильм "Звезды седьмого неба" с успехом представили в Москве
Культура
10:53
Жители Германии из-за роста цен на бензин отправляются за топливом в соседние страны
В мире
10:43
Шпаковский: события в Европе далеки от навязываемых нам представлений о демократии
Общество
10:27
В подвале многоэтажки в Пинске нашли мумифицированные останки человека
Происшествия
10:23
Кипр требует от ЕС решительных шагов для разрешения миграционного кризиса
В мире
10:18
ГПК: за выходные количество выезжавших из Беларуси фур не превышало средний показатель
Общество
10:18
Тракторист сбил 16-летнего велосипедиста в Пружанском районе
Происшествия
10:12
В Беларуси за выходные в ДТП один человек погиб, 13 травмированы
Происшествия
10:02
В Польше прошел митинг матерей в поддержку мигрантов
В мире
09:55
Нежилой дом горел в Хотимском районе: погибли два человека
Происшествия
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Калейдоскоп
25 октября 2021, 10:05
Три старых добрых ужастика, которые точно пощекочут нервы во время Хэллоуина
Подготовились ли вы к ужасному марафону или же просто хотите провести вечер в компании с легким страхом – эти фильмы подойдут и для того и для другого. Начнем же!
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Судьбы, сложенные в треугольник
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