Три выходца из Китая обманули Apple на $6 миллионов

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США три брата из Китая провернули мошенническую схему и нанесли компании Apple ущерб в $6,1 миллиона, сообщает NBC .

В американском городе Сан-Диего действовала целая преступная группировка, которую возглавляли три брата из Китая с фамилией Ляо. Они придумали схему, которая с 2011 года приносила им внушительный доход. В частности, злоумышленники приобретали в Китае подделки гаджетов Apple хорошего качества, а затем доставляли в США.

После этого мошенники нарочно разбивали смартфоны и обменивали побитые телефоны в сервисных центрах на новые. Полученные iPhone мужчины отправляли в Китай и другие страны, где стоимость гаджета гораздо выше, чем в США.

Агентам ФБР удалось установить 14 участников преступной схемы. Злоумышленники действовали на территории 40 штатов и в Канаде. Общий ущерб компании Apple от рук участников преступной группировки превысил более $6 миллионов.

Правоохранители задержали 11 человек. Им предъявлено обвинение по 76 пунктам, в том числе мошенничество, отмывание денег и кража личных данных. Трем братьям из Китая грозит до 20 лет заключения. -0-