Триптих Бэнкси продали на аукционе за $2,9 млн

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три картины британского уличного художника Бэнкси на тему кризиса с мигрантами в Европе проданы 28 июля в Лондоне за 2,23 млн фунтов стерлингов ($2,9 млн). Об этом свидетельствуют результаты идущих в настоящий момент торгов "От Рембрандта до Рихтера", которые проводит в Лондоне аукционный дом Sotheby's, сообщает ТАСС.

Предварительная оценка триптиха "Вид на Средиземное море, 2017" составляла от 800 тыс. до 1,2 млн фунтов стерлингов ($1-1,5 млн). Картины выполнены в стиле романтических морских пейзажей XIX века, кроме современных спасательных жилетов и кругов, выброшенных на берег.

Ранее эти пейзажи висели в лобби отеля, который Бэнкси открыл в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины.

Как ранее сообщал аукционный дом, средства от продажи лота пойдут на оснащение больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.

Как отмечает аукционный дом, эта цена за работы Бэнкси не стала рекордом. 3 октября 2019 года картина Бэнкси, высмеивающая парламент Великобритании, продана на аукционе за 9,9 млн фунтов стерлингов ($12 млн). Эта картина стала самой дорогой работой британского уличного художника, проданной с аукциона.-0-