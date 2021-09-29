Трое мужчин повеселили сеть, когда очень забавно попытались "вынести" диван на улицу (Видео)

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно местный житель города Дублин в разместил очень любопытные кадры, которые рассмешили пользователей сети.

Мужчина прогуливался по одной из улиц, когда заметил странную картину. Трое "грузчиков" пытались "вынести" диван на улицу, вот только сделать они решили это через окно. Причем, не это стало самым забавным, ведь мужчины поддерживают мебель с помощью обычных щеток, что только добавляет комичности видео.

Однако зрителям так и не удалось узнать, смогли ли мужчины спустить диван на землю без происшествий - ролик неожиданно оборвался. Конечно, это расстроило многих, однако и принесло кадрам определенную популярность, ведь за непродолжительное время их посмотрели около 600 тысяч раз. -0-