Трогательная дружба голубя и котика никого не оставила равнодушным (Видео)

Скриншот из видео
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница США смогла записать на видео интересный момент, который пришелся по вкусу юзерам YouTube.
Американка запечатлела трогательное проявление дружбы голубя по кличке Тема и котика Хубы. Животные весело проводят время, однако впечатляет другое. Голубь относится к пушистику как к королеве или своей голубке, что только добавляет кадрам милоты.
В объектив камеры попал момент, как пернатый показывал пушистику свою верность. Поклоны и невозмутимая реакция котика никого не оставили равнодушным, что принесло ролику огромное число просмотров.-0-