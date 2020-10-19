Трогательная дружба лисы и собаки попала на видео

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США опубликовала на YouTube трогательные кадры, которые мало кого оставят равнодушным.

На камеру попала радостная встреча лисы по кличке Белла и ее лучшей подруги - собаки Руби. Американка рассказала, что каждая их встреча проходит очень ярко, но в этот раз животные принялись веселиться, не дожидаясь прогулки.

Они задорно обнимаются, играют и издают очень забавные звуки. Пользователи умилились трогательной дружбе лисы и собаки, о чем рассказали в комментариях. -0-