Трогательная дружба теленка и собаки попала на видео

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень милые кадры запечатлели владельца ранчо в США. В объектив камеры попали очень милые отношения собаки и теленка.

Девушка, снявшая ролик, рассказала, что теленок по кличке Дейзи случайно попал к ним. Мама наотрез отказалась ухаживать за ним, поэтому за это взялась дочка. Немного любви и ухода сделали из юной коровки домашнее животное, которое любит развлекаться.

Также малыш, которого приютили люди, нашел себе неожиданного друга. Пес по кличке Йен и Дейзи сразу подружились. Теперь они почти все время проводят вместе, гуляют и веселятся. Пользователи сети умилились такой трогательной дружбе и отметили, что для настоящего веселья нет преград. -0-