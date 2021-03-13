Трогательная встреча кошки и котенка после разлуки умилила миллионы (Видео)

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Facebook завирусился ролик, который буквально наполнен огромным количеством милоты.

Душераздирающая история произошла с кошкой по кличке Жизель. Хозяева отказались от нее, когда узнали, что она ждет котят. Тогда питомец оказался в приюте, где роды прошли успешно. "Молодая пушистая мама" не могла нарадоваться, однако ей стало хуже. Ветеринары нашли у нее инфекцию, но после лечения кошка поправилась. Все это время киса не видела своего новорожденного котенка.

Их трогательную встречу запечатлели на видео и неравнодушных людей не осталось. Все единогласно отметили, что это одно из самых милых видео в сети, которое, разумеется, быстро собрало огромное число просмотров. Все закончилось благополучно и животные нашли любящих хозяев. -0-