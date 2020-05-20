Трогательная встреча мамы и дочери после разлуки из-за коронавируса попала на видео

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трогательные кадры удалось запечатлеть в Великобритании. На видео попал момент, как семилетняя девочка впервые видит свою маму после двух месяцев разлуки из-за коронавируса. На историю внимание обратило издание Unilad.

Сороколетняя Лиза Кейв - соцработница, которая сразу после начала эпидемии отправилась на помощь инвалидам и старикам. Девушка решила перевезти свою семилетнюю дочь Руби к отцу, чтобы девочка не заболела. У нее проблемы с дыханием и астма.

Женщине решение далось нелегко и вот спустя два месяца близкие вновь увиделись. Правда мама пришла в защитном костюме, а малышка не сразу узнала ее, но потом бросилась к Лизе с объятьями.

Соцработница рассказа, что они с дочкой созванивались каждый день по видеосвязи. Женщина призвала людей оставаться дома, чтобы ситуация с вирусом исчезла и многие соцработники, врачи и медсестры могли наконец-то увидеть своих близких. -0-