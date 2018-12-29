Трогательное письмо солдата дошло до любимой спустя 77 лет

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 99-летняя Филлис Понтинг из Великобритании получила любовное письмо от жениха спустя 77 лет после того, как корабль, на котором он плыл, потерпел крушение во время Второй мировой войны, сообщает издание Metro.

Это послание, как и сотни других писем, написанных военнослужащими, были найдены спасателями на дне Атлантики.

В письме служащий Уилтширского полка Билл Уокер сообщал, что он на седьмом небе от счастья от того, что Филлис приняла его предложение выйти за него замуж. "Я плакал от радости. Если бы ты только знала, как это меня порадовало, дорогая", - писал он.

Не дождавшись ответа от любимого, женщина вышла замуж за другого. У нее четверо детей. В разговоре с журналистами Филлис объяснила, что осознала гибель своего жениха, когда тот не вернулся после окончания войны.

Теперь письма являются частью выставки под названием "Голоса из глубины", которая проходит в лондонском Музее почты.-0-