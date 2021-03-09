Трогательное видео с мальчиком мгновенно стало вирусным

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад в TikTok молодой папа опубликовал ролик с участием своего сына и буквально умилил сеть.

Отец поведал историю, которая растрогала миллионы юзеров, а видео быстро стало вирусным. По словам папы мальчика, все произошло одной ночью. Маленький Райлан отдыхал в своей комнате, однако долго не мог уснуть. Тогда он решил найти место получше и отправился в комнату к папе. Малыш аккуратно перетащил подушку на кровать к отцу, выключил свет и улегся рядом.

Папа утром был удивлен, когда утром проснулся с сыном. Тогда мужчина решил посмотреть видео с камер в доме. Все происходящее умилило взрослого мужчину, который со слезами на глазах решил поделиться этими кадрами в сети. В итоге все, что произошло в ролике, не оставило шансов юзерам. Трогательное видео с участием мальчика быстро стало вирусным и собрало за несколько дней более 10 миллионов просмотров. -0-