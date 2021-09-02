Трогательную встречу оленя и собаки записали на видео - любопытство зашкаливает (Видео)

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно местный житель из США записал на видео интересную встречу, которая произошла прямо у него на лужайке. Кадры разместили на YouTube.

Мужчина отдыхал возле дома, а неподалеку под деревом разместился его пес. В какой-то момент на улице появилась семья оленей. Мама и двое малышей прогуливались по городу, когда заметили песика.

Незнакомое животное привлекло внимание мамы и она подошла поближе, а затем начала изучать странную "особь". Этот момент и попал на видео. Уровень любопытства просто зашкаливает, ведь оленята тоже хотят обнюхать песика, но боятся. Трогательная встреча очаровала сеть и быстро привлекла внимание юзеров. Неудивительно, что ролик быстро посмотрели огромное число раз. -0-