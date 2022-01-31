Трогательный сюрприз родителей для ребенка растрогал YouTube

Скриншот из видео
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милый момент попал на видео и очаровал пользователей социальных сетей. Кадры разместили на YouTube.
Мальчик по имени Пейтон из США около семи лет просил у родителей маленького щеночка. Ребенок уже почти потерял надежду получить пушистого друга, однако мама и папа заметили успехи сына в школе и решили исполнить его мечту.
Как-то мальчик вернулся из школы, а на крыльце его уже ждали родители, которые устроили для него трогательный сюрприз. Мальчик получил щенка, а ролик быстро набрал миллионы просмотров и растрогал пользователей сети.-0-
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