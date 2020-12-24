Трогательный снимок двух пингвинов победил на премии Ocean Photograph Awards

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал Oceanographic подвел итоги 2020 года и выбрал лучший снимок, об этом сообщает BBC.

В нынешнем году лучшей фотографией животных Ocean Photograph Awards стала работа немецкого фотографа Тобиаса Баумгертнера. Ему удалось запечатлеть в объектив фотоаппарата самую трогательную и в тоже время грустную картину.

Фото Ocean Photograph Awards

Профессионал заснял на фото двух овдовевших пингвинов, которые поддерживают друг друга и любуются огнями города в австралийском Мельбурне. Как рассказал мужчина, самка и самец потеряли своих партнеров, из-за чего грустили. Три дня Тобиас наблюдал за ними и следил, как они утешают друг друга. Кадр получился по-настоящему трогательным, поэтому премию Ocean Photograph Awards присудили фотографу из Германии. -0-