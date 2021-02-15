Тройная красота! Сестры Кардашьян приняли участие в одной из своих самых пикантных фотосессий

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад в Instagram появились кадры с недавней фотосъемки, в которой участие приняли сразу три сестры Кардашьян. Кадры были размещены в Instagram Ким.

Знаменитые красотки приняли участие в рекламе для одного модного бренда и затмили всех своей красотой. Сестры Кайли и Кендалл Дженнер, а также Ким Кардашьян-Уэст снялись в белом нижнем белье разных моделей, а после решили поэкспериментировать. Для этого звезды сменили соблазнительные наряды на красное белье и фотосессия стала очень жаркой.

Разумеется, такие кадры не пропустили мимо глаз фолловеры сестер Кардашьян. Юзеры восхитились красотой девушек, а в комментариях появилось множество восторженных отзывов. -0-