Церемония вручения премии "Оскар" вновь пройдет без ведущего

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году вновь пройдет без ведущего. Об этом говорится в кратком сообщении, размещенном в Twitter Американской академии киноискусств, присуждающей "Оскар", сообщает ТАСС.

В прошлом году "Оскар" впервые за 30 лет прошел без ведущего. В предыдущий раз это происходило в 1989 году, когда вместо вступительных слов был показан 11-минутный музыкальный киносюжет. В 1958 году церемонию вели сразу четыре человека, в 1987-м их было трое.

92-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе. Номинанты будут оглашены 13 января.-0-