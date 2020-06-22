Церемония вручения "Золотого глобуса" пройдет в феврале 2021 года

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесена с января 2021 года на февраль. Информация об этом размещена на сайте организаторов награды, сообщает ТАСС.

"Объявлена новая дата 78-й церемонии вручения "Золотого глобуса". Мы с радостью сообщаем, что мероприятие пройдет в воскресенье 28 февраля 2021 года. Церемония будет транслироваться в прямом эфире", - говорится в сообщении.

Обычно премия вручается в первое воскресенье января. По данным агентства Reuters, решение о переносе церемонии принято в связи с пандемией коронавируса.

"Золотой глобус" - премия, ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.

Премию учредили восемь иностранных журналистов в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944-го. До 1958 года ведущими таких мероприятий были члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Впоследствии на эту роль стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют 93 члена Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.-0-