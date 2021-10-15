Цветочный горшок упал с 34 этажа и разбился в считанных метрах от случайной прохожей (Видео)

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальные кадры невероятного везения удалось запечатлеть камерам видеонаблюдения на улице города Уху в Китае. Об этом сообщает South China Morning Post.

На видео попал момент, когда случайная девушка проходила мимо подъезда многоэтажки. В какой-то момент она услышала звук сильного удара и заметила, что на козырек входа в здание рухнул тяжелый цветочный горшок. Героиня видео замерла и стала присматриваться, однако в этот момент произошло то, что изрядно напугало юзеров. Буквально через несколько секунд в считанных метрах от случайно прохожей разбивается второй цветочный горшок, который упал с 34 этажа здания.

Жительнице Китая очень повезло, ведь всего несколько сантиметров отделяли ее от трагедии. Кадры загрузили на YouTube, где пользователи посмотрели уникальный ролик огромное число раз. -0-