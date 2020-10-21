Туфли российской топ-модели озадачили юзеров Instagram

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топ-модель из России Наталья Водянова опубликовала в Instagram новый пост, который озадачил многочисленных фолловеров.

Девушка приняла участие в новой фотосессии для люксового бренда. Она примерила соблазнительное черное платье, однако больше всего внимания привлекли странные туфли Натальи Водяновой. Пользователи оказались в замешательстве от внешнего вида обуви. Каблуки предмета гардероба были выполнены в форме рогов, что не очень тепло приняли подписчики.

В комментариях люди отметили, что обувь похожа на копыта, а также принялись подшучивать над Натальей Водяновой. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-