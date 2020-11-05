Тук-Тук! Медведь захотел залезть в дом и попал на видео

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный житель небольшого села Саранпауль Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) проезжал мимо одного из домов и заметил "гостя".

Из леса вышел дикий медведь. Он перешел дорогу и прямо отправился к дому. Мужчина включил камеру и принялся следить за развитием событий. Кадры опубликовали на YouTube.

Сначала косолапый приближается к дому и заходит во двор, начиная обследовать все вокруг. Затем хищник, который, по всей видимости, искал что-то съестное, понял, что самое интересное находится в доме и подошел к окну. К слову, мужчина, находившийся внутри здания, решил также запечатлеть гостя.

Вместе с ним были жена и трое детей, которые предлагали дикого медведя накормить малиной, однако родители посчитали это не очень хорошей идеей. В конечном итоге, мишка понял, что ничего у него тут не получится и ушел восвояси. -0-