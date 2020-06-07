Тунцы решили почесать спину о плавники большой белой акулы – видео

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительные кадры удалось запечатлеть с дрона неподалеку от берегов Калифорнии. Об том сообщает USA Today.

На видео попали тунцы, которые принялись догонять большую белую акулу. Они смогли приблизиться к хищнику и принялись об него чесаться. Нескольким тунцам удалось достать до хвоста, однако акула это всячески игнорировала.

Было удивительно видеть, как добыча гонится за хищником. Морской биолог Крис Лоу пролила немного света на поведение рыб. Она считает, что эти создания страдают от эктопаразитов. Они вызывают зуд, поэтому рыбы так и норовят почесаться об акулью шкуру.-0-