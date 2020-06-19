Турецкая газета поженила Владимира Зеленского и Веру Брежневу

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции издание Hurriyet разместила на своих страницах материал, однако что-то пошло не так. Фотографию из газеты опубликовали в Twitter.

Турецкая газета по ошибке сделала артистку Веру Брежневу женой президента Украины Владимира Зеленского. На странице издания появился снимок, где пара мило позирует перед камерой.

Фото Twitter

Материал был опубликован о жене украинского лидера, которая заболела коронавирусом. По всей видимости, редакторы допустили ошибку, и взяли для иллюстрации кадр из фильма "Восемь лучших свиданий", где Вера Брежнева и Владимир Зеленский исполнили роли супружеской пары. Фотографию удалили с сайта газеты, однако кадр успел разлететься по соцсетям. -0-