Турист из Норвегии транслировал свое падение с горы в прямом эфире

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогер из Норвегии третьего июня решил отправиться в горы и показать своим подписчикам впечатляющие виды, однако все пошло не по плану. Кадры разместили в Twitter.

Турист отправился на заснеженные вершины и начал вести прямой эфир для своих фолловеров, однако это видео позже привлекло внимание куда большего числа людей. Дело в том, что при съемке красивых видов парень не удержался, потерял равновесие и подскользнулся.

So I broke both bones in my leg and my knee got moved 4 milimeters, might have to operate, will let you know as soon as I know.



I'm ok, takes more to bring me down ???? https://t.co/nmtVR3UdTP — Playwell Sjokoladen???????? (@Sjokoladen) June 4, 2021

После этого турист начал падать, а смартфон продолжал транслировать все происходящее в прямом эфире. Мужчина застрял в расщелине, однако именно съемка, по всей видимости, и спасла ему жизнь. Через два часа за мужчиной прилетел спасательный вертолет, который доставил его в больницу. Житель Норвегии отделался лишь сломанной ногой, а вот ролик в социальной сети посмотрели уже десятки тысяч раз. -0-