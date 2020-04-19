Турист "полетал" в бизнес-классе, не выходя из квартиры

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голландский путешественник сымитировал перелет в бизнес-классе, не покидая своей квартиры во время самоизоляции. Роликом он поделился в TikTok, сообщает Daily Mail.

В кадре видно, как молодой человек попивает шампанское, любуясь видами из "иллюминатора". Затем камера начинает медленно отдаляться и становится ясно, что парень даже не покидал пределов своей квартиры.

Оказывается, салоном бизнес-класса стала ванная, роль окна досталась дверце от стиральной машины, а вид из окна заменил планшет. На первый взгляд трудно определить подвох, что и принесло видео большую популярность в сети. Ролик набрал почти шесть миллионов просмотров и тысячи самых разнообразных отзывов.-0-