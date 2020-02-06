Турист пошел на хитрость, чтобы бесплатно жить в отелях

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США турист нашел оригинальный способ, чтобы уйти от оплаты дорогостоящего номера в отеле, сообщает Fox News.

Райан Сентелль Стэйт путешествует по стране, а недавно был задержан правоохранителями. Он признался полиции, что специально в комнате выпускал хомяков и мышей, чтобы не оплачивать длинный счет за проживание. В частности, мошенник жаловался персоналу отеля, что у него по всему номеру лежат фекалии, оставленные животными.

Обман раскрылся, когда Стэйт пытался в очередной раз обмануть работников гостиницы. Правоохранители считают, что аферист воспользовался этой схемой как минимум три раза, однако, не исключено, что случаев совершения преступления может быть больше. Полиция проводит расследование. -0-