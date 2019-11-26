Турист пытался сделать селфи в затопленной Венеции, но наступил не туда

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турист в Венеции не захотел возвращаться домой без красивого кадра и решил сделать селфи на фоне потопа, который затопил город.

Для этого он взял свой гаджет и решил найти место, где будет открываться потрясающий вид. Мужчина пошел по затопленной улице, но, по всей видимости, забыл, что находится в городе каналов.

Как только турист покинул пешеходную зону, то он ушел с головой под воду.

Tourist in Venice, Italy



I'm going to hell for laughing pic.twitter.com/o6iWPa0zzu — StanceGrounded (@_SJPeace_) 25 ноября 2019 г.

Удивительно, но мужчина успел спасти свой девайс от "утопления", а забавный ролик разместили в Twitter. Пользователи социальной сети поинтересовались: удалось ли туристу сделать заветный кадр? -0-