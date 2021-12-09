Турист сделал фото со щенком и получил гигантский штраф

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любопытная история произошла с мужчиной, который отправился в путешествие по Австралии. Об этом пишет Daily Mail.

Турист посетил остров Фрейзер и сделал фото с диким щенком собаки динго. Человек взял животное на руки и это стало ошибкой, ведь этот вид животных очень строго охраняется законом. На кадр в сети наткнулись сотрудники Департамента окружающей среды и начали расследование.

Мужчина за фото со щенком собаки динго получил гигантский штраф в $11 тыс. Власти были вынуждены ужесточить меры, ведь туристы так и норовят сделать снимок с животным. Дикие собаки динго на острове Фрейзер являются самыми чистокровными из всех австралийских видов этих животных. Млекопитающие на этой местности охраняются самым большим количеством законов, чем какой-либо другой вид динго в Австралии. -0-