Турист запечатлел в тумане призрака, но правда повеселила всех (Фото)

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Великобритании поделился на Reddit снимком, который он сделал во время восхождения на один из местных холмов.

Парень забрался на верх и был горд собой, пока не заметил в тумане на склоне странные очертания призрака. Разумеется, это его не очень обрадовало и он перепугался. Также поступили и многие юзеры, взглянувшие на кадры, однако после удалось определить причину интересного явления.

Фото Reddit

Стоит отметить, что никакого призрака или гиганта там не было. Все дело в свете, ведь очертания в тумане рядом с холмом - тень автора фото. Когда парень поднимался по холму, то солнце светило прямо на него, создавая огромную тень. Такое необычное явление впечатлило многих пользователей Reddit, а другие посмеялись с интересного стечения обстоятельств. -0-