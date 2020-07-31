Туристу в Будапеште доллары поменяли на старые белорусские рубли

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США поделился на Reddit историей, как он стал жертвой мошенников. Пост быстро набрал популярность в социальной сети.

Мужчина рассказал, что приехал вместе с друзьями в столицу Венгрии в рамках программы по обмену студентами. Все туристы по прибытию бросились искать обмен валют, однако поблизости не оказалось нужного им банка.

Свою помощь предложил местный житель, который предложил обменять доллары. Иностранец вместе с друзьями решили воспользоваться его услугами, однако стали жертвами мошенника.

Вместо венгерских форинтов, человек обменял валюту на белорусские рубли старого образца. По словам парня, сначала он увидел на купюре много нулей и подумал, что все в порядке, однако, присмотревшись, осознал, что на сама деле банкнота из Беларуси.

Фото Reddit

Молодой человек попытался найти обманщика, однако тот успел уже скрыться. Парню на вопрос о ценности денег ответили, что их можно обменять в Национальном банке РБ до 1 января 2022 года, однако он решил оставить купюру как напоминание. Иностранец поместил пятитысячную купюру в рамку и повесил у себя дома. К слову, в комментариях юзеры Reddit отметили, что это не первый подобный случай в Венгрии, когда валюту меняют на белорусские рубли старого образца. -0-