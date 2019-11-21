Туристы голосованием изменили курс круизного лайнера и поплыли в другой город

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж круизного лайнера был вынужден изменить курс, когда пассажиры провели голосование и выбрали город для причала, сообщает издание El Periodico .

Случай произошел на корабле, который следовал по маршруту из Малаги в Пальма-де-Майорку. Круизный лайнер должен был прибыть в Барселону, однако пассажиры оказались не очень довольны этому и устроили голосование, чтобы не делать остановку в городе.

Вместо этого они решили отправиться в город Террагона, порт которого уже был закрыт из-за завершения сезона. В свою очередь, 311 человек изъявили желание причалить именно туда, когда за остановку в Барселоне был лишь 151 пассажир.

В свою очередь, капитану судна не осталось ничего, кроме как изменить курс. Сообщается, что такое решение помогло порту Террагоны установить рекорд по количеству туристов: в прошлом сезоне их было 127495, а в этом - 127997 человек.