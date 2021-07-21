Туристы голыми руками прогнали медведя, который застрял в машине (Видео)

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа отдыхающих из США решила сбежать от городской суеты и выбрались на природу. Об этом пишет LadBible.

Туристы сняли домик на вершине горы и принялись развлекаться. Ночь выдалась веселой и все люди отправились спать, но только до того момента, пока в семь утра кто-то не начала сигналить из машины.

Хозяин авто еще не очень соображал, но в итоге понял, что так быть не должно. Мужчина вышел на улицу и был, мягко говоря, слегка удивлен. В транспорте, который парень решил не запирать на ночь, спокойно сидел медведь. Он забрался в салон, но дверь захлопнулась.

Дикий зверь достаточно сильно повредил салон автомобиля, поэтому автор ролика, который позже загрузили в TikTok, открыл дверь, а друзья помогли покричать. В итоге, мишка решил не связываться с человеком и поспешил сбежать в лес, а вот видео стало вирусным и собрало почти 22 миллиона просмотров. -0-