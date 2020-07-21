Туристы встретили медведя, но того, что произошло дальше, не ожидал никто - видео

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетители парка в Мексике захотели познакомиться с дикой природой, но общение оказалось слишком близким. Видео опубликовали в Twitter.
В самый разгар прогулки несколько туристок встретили медведя барибала. Черный косолапый напугал девушек до жути, однако те проявили выдержку, что помогло сделать поистине уникальные кадры.
Oh. my. goodness. She's a rock.— Rex Chapman (@RexChapman) July 19, 2020
I want this girl in my foxhole... pic.twitter.com/4oT67HFKPg
Дикое животное заметило гостей и направилось прямо к ним. Медведь не спешил нападать, а только подошел к одной из посетительниц парка и встал рядом с ней на задние лапы. Житель леса обнюхал девушку с ног до головы, а после и вовсе разрешил сделать совместное селфи.
Девушки проявили огромную выдержку перед лицом опасности, но благодаря этому у них получились кадры, которые впечатлили миллионы юзеров сети.-0-