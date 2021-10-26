Тут налево! Забавный сурикат на плече хозяина рассмешил до слез YouTube (Видео)

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад молодой человек из России разместил на YouTube кадры, которые от души повеселили юзеров.

Мужчина из города Пермь отправился в поездку, а вместе с собой взял своего необычного питомца – суриката. Малышу, по всей видимости, понравилась задумка с приключением, ведь он с интересом наблюдал за дорогой и окружающими пейзажами.

В какой-то момент зверек и вовсе забрался на плечо своего хозяина. По всей видимости, сделал питомец это для лучшего обзора, но пользователи сети не смогли удержаться от шуток. Кто-то назвал суриката пушистым навигаторам, однако другие были уверены, что животное просто подсказывает дорогу человеку, говоря на ухо: "Тут налево!" -0-