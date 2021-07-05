Тут пропустила! Поведение песика у грумера умилило сеть (Видео)

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйка милого песика по кличке Харви из Шотландии разместила недавно на YouTube забавные кадры.

Девушка рассказала, что ее питомец очень боялся грумера, к которому хозяйка водила Харви несколько лет. Песик всегда дрожал и нервничал, поэтому жительница Шотландии приняла решение стричь собаку самостоятельно.

Одну из таких процедур она решила записать на видео, которое умилил сеть. Люди восхитились увиденным, а также посмеялись с поведения песика. Кроме этого, улыбнул и вид Харви, который, как будто, говорил: "Тут пропустила!". -0-