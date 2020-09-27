Тут теплее, а нет, тут! Песик обожает принимать водные процедуры - видео

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйка большого песика из Таиланда записала на видео забавные водные процедуры своего питомца и рассмешила юзеров YouTube.

Девушка решила использовать сразу два тазика и шланг с водой, чтобы помыть питомца. Сначала пес выбирает одну емкость, однако, когда шланг начинает наполнять другую - животное сразу же оказывается там.

Хозяйка собачки решила с ним немного поиграть, из-за чего питомец начинает перепрыгивать туда сюда, как будто приговаривая: "Тут теплее, а нет, тут!". Неудивительно, что видео быстро собрало массу просмотров. -0-