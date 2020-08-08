Тут занято! Рыбакам пришлось искать другое место после появления медведя - видео

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Занятные кадры удалось записать двум друзьям с Аляски. Видео они поделились на YouTube.

Рыбаки взяли удочки, лодку и отправились на рыбалку к местной реке. Они долго плавали, чтобы поймать серебристого лосося, отдыхали и общались. В какой-то момент друзья поняли, что заплыли не туда, ведь с противоположного берега в воду прыгнул дикий медведь.

Он на некоторое время ушел под воду, а затем и вовсе вынырнул в нескольких метрах от рыбаков. Медведь понял, что люди уже прикормили место, поэтому всем своим видом дал им понять, что тут занято.

Люди решили не спорить и поспешили уплыть на другую локацию, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. -0-