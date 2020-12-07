ТВ-звезда сделала фото в пикантном платье из латекса и запустила модный звездный тренд (Фото)

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская телеведущая Хлои Ферри опубликовала в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров сети.

Девушка решила подчеркнуть свою соблазнительную фигуру и сделала несколько фотографий в синем мини-платье из латекса. Свой образ она дополнила распущенными волосами и золотыми украшениями.

Как ни странно, но необычный наряд пришелся по вкусу не только юзерам, но и многим звездам, которые запустили модный тренд. Позже в своем Instagram новый снимок разместила участница группы Little Mix певица Энн Пиннок, снявшись в ультракоротком синем шелковом платье.

Поддержали образы знаменитостей и сестры Кардашьян. В частности, Ким Кардашьян предстала перед камерой в ярких голубых штанах из латекса, а ее сестра Кайли Дженнер выбрала очень короткое соблазнительное тканевое платье синего цвета. -0-