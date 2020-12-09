Twitter назвал самые популярные записи 2020 года

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Twitter назвала записи за 2020 год которые собрали наибольшее число лайков и репостов. Об этом сообщает The Variety.

В частности, самым цитируемым твитом в нынешнем году стала запись о смерти американского актера Чедвика Боузмана, который скончался 28 августа. Пост в Twitter с этой трагической новостью собрал более 7,5 млн лайков и 3,1 млн ретвитов.

На втором месте по популярности оказался твит о смерти баскеболиста Коби Брайанта. Он погиб в авиакатастрофе 26 января.

Наибольшее число лайков собрали записи в социальной сети с соболезнованиями в адрес близких спортсмена от экс-президента США Барака Обамы и шутка актера Энди Милонакиса о запуске Crew Dragon: "Поздравляю астронавтов, которые покинули сегодня Землю. Хороший выбор". Также в рейтинг Twitter попал Макалей Калкин, который напомнил людям через соцсеть о своем 40-летии и заставил всех пользователей почувствовать себя старыми. -0-