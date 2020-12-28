Ты худеешь не в ту сторону! Парень показал свое преображение за время карантина и впечатлил сеть

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США поделился в TikTok кадрами, которые впечатлили и развеселили миллионы юзеров сети.

Парень решил пользователям продемонстрировать свое “преображение”, которого он достиг за 2020 год. В самом начале ролика он позирует в примерочной, хвастаясь подтянутым телом и прессом, однако в следующий момент все идет не по плану.

Молодой человек за время карантина с января “похудел не в ту сторону”. Автор ролика расслабился и “слегка” прибавил в весе. За это время его живот увеличился в объеме, а старые вещи стали малы.

Скриншот из видео TikTok

Неудивительно, что видео парня быстро стало вирусном и собрало более трех миллионов просмотров. Многие посетовали на то, что тоже оказались в такой ситуации, а другие отметили, что после пандемии в спортзалах не будет места. -0-