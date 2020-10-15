Ты кто такой? Курицы "атаковали" курьера в Канаде - видео

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавными кадрами на YouTube поделился мужчина из Канады, которые удалось запечатлеть камерам наружного видеонаблюдения.

В один из дней к дому канадца прибыл курьер с посылкой, однако дома никого не оказалось. Из людей никого не было, а вот по двору свободно гуляли около 25 куриц, которые с интересом стали изучать незнакомца.

Птицы окружили мужчину, будто спрашивая - ты кто такой? Курьер, в свою очередь, не обращал на них внимание, что только раззадорило местных обитателей. Они не стали "атаковать" гостя, но и спокойно покинуть участок не дали, окружив машину. Автор ролика отметил, что курицы сработали даже лучше сторожевых собак. -0-