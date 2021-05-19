Ты ли это? Оксану Федорову с трудом узнали на новом снимке в Instagram

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад бывшая "Мисс Вселенная" Оксана Федорова опубликовала новый пост в Instagram, который вызвал ажиотаж у юзеров.

Знаменитость предстала перед камерой с журналом в руках и разместилась на заднем сиденье люксового авто. Впрочем, не это привлекло внимание юзеров. Многие с трудом смогли узнать Оксану Федорову, ведь она не была на себя похожа.

Даже макияж не спрятал морщины, что вызвало недоумение юзеров. Одни принялись говорить о старости, однако многие фолловеры, в свою очередь, восхитились красотой звезды и заключили, что причина неудачного фото в ракурсе. Обсуждение продолжается, что не помешало посту собрать массу хвалебных комментариев. -0-