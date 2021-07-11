"Ты мешаешь жить и мне не нужен" – актер Вячеслав Гришечкин об отце, предательствах и любимой жене

Знаменитый сериал "Фурцева" вышел на экраны 10 лет назад. Роль Лаврентия Берии в нем сыграл Вячеслав Гришечкин. В этого известного политического деятеля актер перевоплощался не один раз: "Охота на Берию", "Товарищ Сталин, "Контригра". Он мечтал об этой роли. А многие сравнивают Гришечкина с Луи де Фюнесом и обожают его в образе майора Староконя в "Солдатах". Вместе с Вячеславом Германовичем корреспонденты газеты "7 Дней" прогулялись по городу Сочи, побывали в его детстве и выразили соболезнования из-за потери единственного самого близкого человека.

– Вы появились на свет в Сочи, но довольно быстро с семьей уехали в Москву. Помните, как впервые вернулись в родной город?

– Туда я приехал уже известным актером. И немедленно отправился на улицу Кавказскую, где прошло мое детство. Дом, лестница и даже кипарисы вокруг показались совсем маленькими. В детстве представлялось, что лестница ведет в сказочное царство, скрывает какие-то загадки. А дом был великаном, кипарисы и пальмы, точно исполины, охраняли мой маленький мир. Теперь Сочи – олимпийская столица России. Город совершенно неузнаваем, но так же близок.

Кадр из фильма "Три королевы"

– Почему же семья сменила этот уютный сказочный мир на шумную Москву?

– К сожалению, отец вел себя недостойно по отношению к нам. Грозился выбросить меня через окно в яблоневый сад! К счастью, я этого не помню, так как лежал еще в люльке. Измены отца вынудили маму принять решение о переезде в столицу.

Меня воспитывал дед. Он работал начальником цеха, где изготавливали фюзеляжные части для самолетов. Часто водил нас с братом в тир. Стрельба способствовала выработке меткости, внимательности и собранности. Дед купил для нас жилье, которое мы считали большой роскошью. Единственной проблемой для меня была люстра, состоявшая из множества пластмассовых висюлек. Мы с братом ее тщательно мыли, и это занятие казалось нам неинтересным и нудным.

Как-то отец приехал в Москву и попросил маму помочь сориентироваться в столице. Она согласилась, но ее возмутила просьба отца показать "наши окна". Я был в ярости: в тот же день вырезал из семейного альбома все его фотографии, развел на балконе костер и сжег их. И, конечно, был за это наказан. Единственное приятное воспоминание об отце – это получение посылок с пепси-колой. Мы с бабушкой ездили за ними на Казанский вокзал – туда прибывал поезд "Сочи – Москва".

Но в 17 лет мне захотелось увидеть отца. Я попросил у мамы денег на билет до Сочи, она отказала. Пришлось устроиться дворником. Это был мой первый опыт самостоятельного зарабатывания денег. Позже, когда учился в институте, чтобы быть независимым, убирал два участка и получал 140 рублей. Из этих денег я платил водителю грейдера 40 рублей в месяц, чтобы тот выполнял за меня работу.

И вот я приехал к отцу в Сочи. Неожиданно для себя услышал: "Больше ко мне не приезжай. Ты мне волнуешь душу и мешаешь жить по-новому. Ты мне не нужен". Это был настоящий конец. Конец, когда умирает последняя надежда ребенка.

– По примеру деда вы хотели стать авиаконструктором, но судьба распорядилась иначе…

– Да, меня с детства тянуло к искусству. Я очень любил музыку. Мне нравилось выступать. У нас был проигрыватель с грампластинками, и даже во время еды я с замиранием сердца слушал выступления артистов, а некоторые монологи Аркадия Райкина знал наизусть. Мама была категорически против моего увлечения.

Как-то раз мы с ней пришли во Дворец пионеров: я должен был записаться в кружок авиамоделистов. И тут неожиданно для себя перепутал двери и случайно оказался среди юных артистов. Дождавшись своей очереди, сдал "экзамен", но так тогда и не понял, для чего будущие авиаконструкторы должны выразительно читать "байки". Ситуация прояснилась, когда я встретил Тамару Кудрашову (ныне заслуженную артистку РФ) – мою одноклассницу. Оказывается, меня зачислили в Театр юных москвичей. Мама, на удивление, отнеслась к этому спокойно. Она думала, что по окончании школы я по-настоящему серьезно подойду к выбору профессии. Многим я был обязан Валерию Беляковичу – руководителю ТЮМа.

– Вы служили в армии вместе с Валентином Юдашкиным?

– Я проходил службу под Иваново в топогеодезических войсках. Мы с ним мало общались. Валентин тогда уже увлекался модой, о нем писали в газете как о молодом визажисте. Помню, как мы спилили березу, и она обдала нас десятками фонтанчиков сока. Не растерявшись, вырубили чашу в березе и несколько дней набирали по ведру сока – даже кашу варили на нем.

– Кто ваши близкие друзья?

– Единственным близким человеком для меня была моя жена Анна, с которой мы прожили душа в душу 25 лет. Близких друзей у меня нет давно. Однажды меня предал школьный друг, которому я безгранично доверял. Мы путешествовали, проводили вместе время, были с ним как братья. Но дружба закончилась, когда он попросил взаймы очень крупную сумму денег и пропал. Прошло уже более 10 лет.

– Вячеслав Германович, смерть жены стала трагедией для вас. Что бы вы могли посоветовать людям, страдающим от потери любимого человека?

– Когда не стало Ани, мне словно руки отрубили. Я понимал, что самый большой грех – это уныние. В настоящее время мне помогает работа со студентами. А еще собака Бен. Мне кажется, что частичка души Ани в ней. Бен настолько умный, что все чувствует. Когда я дома, он не отходит от меня, ласкается, смотрит в глаза. Я поменял образ жизни, сделал новый ремонт. Портреты Ани перенес в угол с иконой.

Однажды Стас Садальский, чтобы скрасить мое одиночество, пригласил меня в ресторан. По дороге мы заглянули в мастерскую ювелирного магазина. Я решил изготовить перстень из украшений Ани. Теперь это мой оберег, ношу его бессменно. А всем, пережившим смерть любимого человека, советую набраться терпения и веры.

– Вы не раз были в Беларуси. Что можете сказать о нашей стране?

Вячеслав Гришечкин в Витебске, 2018 год

– Беларусь очень люблю! Приезжаю сюда и каждый раз получаю позитив. Мы всегда мечтали с Аней приехать сюда. Но, видимо, мне одному выпадет возможность посетить вашу страну и искупаться в Минском море.

Справочно: Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После окончания ГИТИСа стал актером Театра на Юго-Западе в Москве. С 2017-го руководит театральной студией при Московском университете МВД России. На счету актера 153 роли в кино. Дебют состоялся в 1989 году в фильме "Биндюжник и Король". Настоящая слава к нему пришла в 2005-м с сериалом "Солдаты".

Артур МЕХТИЕВ, газета "7 Дней"