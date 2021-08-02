Ты не будешь? Кролик стащил яблоко у ребенка и рассмешил сеть (Видео)

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube женщина из Новой Зеландии разместила забавный ролик, который привлек внимание пользователей.

Девушка снимала на видео свою маленькую дочь, которая с удовольствием кушала яблоко. В какой-то момент к малышке подобрался кролик-гигант по кличке Дон. Животное с любопытством изучало ребенка, а после заметило лакомство в руке девочки. Тогда то местный питомиц решил действовать и безо всякого зазрения совести стащил яблоко у ребенка, как будто про себя проговаривая: Ты же не будешь?

Этот момент рассмешил юзеров, а удивленное лицо девочки и смех матери только добавили впечатлений. Неудивительно, что кадры посмотрели огромное число раз, а родительница успокоила пользователей, рассказав, что вскоре малышка получила новое яблоко. -0-