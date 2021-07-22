Ты сможешь! Милый малыш-бизон самостоятельно взобрался на холм и очаровал сеть (Видео)

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США отправился в небольшое путешествие, где ему удалось сделать вдохновляющие и милые кадры.

Американец ехал на машине по национальному парку Йеллоустон и стал свидетелем непростой ситуации. Прямо перед его транспортом прошло семейство бизонов. Сначала на холм поднялся папа, затем мама и в хвосте взбирался малыш-бизон.

В этот момент мужчина включил камеру и сделал очаровательные кадры. Малыш начинает преодолевать преграду и залезать на холм, пока наверху за ним смотрят родители. Медленно, но верно маленький бизон добрался до цели. Кадры восхитили сеть, а в комментариях люди начали поддерживать малыша. -0-